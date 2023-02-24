Семьям погибших лётчиков МИ-8 будут выплачивать ежемесячное пособие - МЧС

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В министерстве по чрезвычайным ситуациям РК сообщили, что семьям погибших в авиакатастрофе сотрудников будут выплачивать пособие и оплатят похороны родных, передаёт Baigenews.kz.

""Казависпас" берет на себя всестороннюю помощь семьям погибших, все затраты на ритуальные услуги также будут покрыты за счет "Казавиаспас". Вместе с тем, семьи погибших сотрудников будут обеспечены ежемесячным пособием ориентировочно в размере оклада погибшего сотрудника до достижения совершеннолетия детей. Будут произведены все необходимые выплаты предусмотренные коллективным договором", - сообщил на брифинге официальный представитель ведомства Руслан Иманкулов.

По его словам, перед крушением вертолет МИ-8 совершал перелет по маршруту "Атырау-Уральск-Атырау".

В 10:40 он вылетел из Атырау по заявке АО "КазТрансОйл", на борту находилось шесть человек - пять членов экипажа и один представитель АО "КазТрансОйл".

Полет выполнялся по заявке АО "Казтрансойл" по облету магистрального нефтепровода "Узень-Атырау-Самара".

"Вчера 23 февраля в 15:48 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о том, что в 54 км от города Уральск, на открытой территории в районе поселке Чапурино района Байтерек Западно-Казахстанской области совершил жесткую посадку вертолет Казавиаспас МЧС МИ-8", - сообщил спикер.

После сообщения о происшествии на место происшествия выехали заместитель начальника ДЧС ЗКО полковник гражданской защиты Рашид Блялов, который возглавил группу из 23 спасателей и 8 техники), а также 15 врачей Больницы скорой медицинской помощи. Представители правоохранительных органов также выехали на место происшествия. В ДЧС организован оперативный штаб и "Телефон горячей линии".

"В 19:07 по прибытию на месте происшествия силами ДЧС обнаружены 4 тела погибших: командира воздушного судна Довлетбая Канатова, второго пилота Владимира Афанасьева, борт-механика Сиязбека Андосова и инженера Жардема Доскалиева. Инженер Казавиаспаса Сергей Щеглов и линейнный трубопроводчик АО "Казтрансойл" Ергалиев С.С. различными травмами каретой скорой медицинской помощи доставлены в Городскую многопрофильную больницу города Уральск", - озвучили подробности в МЧС.

Генеральный директор Казавиаспас вылетел на место происшествия сразу же. Сегодня также на место пороисшествия вылетают представители завода-изготовителя.

Расследованием обстоятельств происшествия будут заниматься сотрудники Департамента полиции на транспорте МВД РК и работники Департамента по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

"Отмечу, что экипаж состоял из сотрудников высокой квалификации, имеющих большой опыт работы и налет часов. (...) Вертолет Ми-8 2021 года выпуска, периодическое техническое обслуживание при налете 250 ч проведено 17 января 2023 года в городе Атырау. Дата первого капитального ремонта воздушного судна выпадала 2030 год. С момента эксплуатации вертолета дефектов, неисправностей и замечаний, влияющих на летную годность – не поступало", - сказал Руслан Иманкулов.

Кроме того, по его словам, основным предметом деятельности "Казавиаспаса" является участие в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

На сегодня в авиапарке "Казавиаспаса" имеется 31 вертолет (Ми-8Т – 1 ед., Ми-171 – 2 ед., Ми-8МТВ – 1 ед., Ми-8АМТ - 7 ед., ЕС-145 – 16 ед., Н-145- 2 ед., Н-130 – 2 ед.), Казавиаспас имеет соответствующее Свидетельство на выполнение авиационных работ и Сертификат по техническому обслуживанию и ремонту авиационной техники.

"Вертолетная индустрия Казавиаспас является на сегодняшний день самой крупной в Средней Азии, вертолеты дислоцированы в 15 регионах Республики (Астана, Алматы, Шымкент, Актау, Актобе, Атырау, Жезказган, Караганды, Кокшетау, Кызылорда, Павлодар, Тараз, Талдыкорган, Уральск, Усть-Каменогорск) и состоят на ежедневном дежурстве для обеспечения безопасности жизнедеятельности и охраны здоровья граждан. Воздушные суда МЧС выполняют полеты по доставке гуманитарных грузов, спасательных отрядов и спецтехники в зоны ЧС. Кроме того, авиация МЧС привлекается для осуществления облета паводковых зон и горных склонов с целью проведения авиационной разведки и оценки паводковой и ледовой обстановки, обеспечивает восстановительные работы после ЧС, участвует в работах по спасению терпящих бедствие рыбаков, по тушению степных и лесных пожаров", - отметили в МЧС.

Во время крупных наводнений в Алматинской, Западно-Казахстанской, Южно-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях лётчики-спасатели "Казавиаспаса" спасли в общей сложности жизни нескольких тысяч людей, эвакуировав их с зон подтоплений. Вертолеты были задействованы для тушения крупных природных пожаров на территории Костанайской, Восточно-Казахстанской и Карагандинской областей.

Кроме того, воздушные суда МЧС выполняют полеты по доставке квалифицированных медицинских специалистов, транспортировке больных из удаленных населенных пунктов в районные, областные, республиканские медицинские учреждения для оказания им специализированной медицинской помощи, отметил Иманкулов.