Семья с тремя детьми утонула в Актюбинской области

Четыре человека — дети 13,11 и 7 лет, а также 39-летний мужчина утонули в реке Иргиз в Актюбинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Диапазон".

Трагедия произошла в селе Жургенова. Мужчина купался вместе со своими сыновьями и несовершеннолетним родственником. Когда дети начали тонуть, отец попытался их спасти, но сам тоже ушёл под воду.

В ДЧС региона уточнили, что все дети на отдыхе были с родителями.

Поисками тел занимались спасатели, полицейские и местные жители, позже утонувших вытащили из воды.

В ДЧС просят жителей и гостей строго соблюдать правила безопасности на воде.