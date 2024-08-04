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Семья с тремя детьми утонула в Актюбинской области

Сегодня, 09:19
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 09:19
Сегодня, 09:19
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Фото: pixabay.com

Четыре человека — дети 13,11 и 7 лет, а также 39-летний мужчина утонули  в реке Иргиз в Актюбинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Диапазон".

Трагедия произошла в селе Жургенова. Мужчина купался вместе со своими сыновьями и несовершеннолетним родственником. Когда дети начали тонуть, отец попытался их спасти, но сам тоже ушёл под воду. 

В ДЧС региона уточнили, что все дети на отдыхе были с родителями.

Поисками тел занимались спасатели, полицейские и местные жители, позже утонувших вытащили из воды. 

В ДЧС просят жителей и гостей строго соблюдать правила безопасности на воде. 

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