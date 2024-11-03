Семья с ребёнком застряла на трассе в Актюбинской области
Сегодня, 09:55
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Сегодня, 09:55Сегодня, 09:55
102Фото: drive2.ru
Ранним утром на пульт 112 поступило сообщение о том что, автомобиль следовавший по автодороге "Кандыағаш-Эмба-Шалкар-Иргиз" сломался посреди трассы. в салоне находились три человека, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
Инцидент произошел в Шалкарском районе Актюбинской области.
"Силами МЧС спасены и доставлены в Шалкар три человека, в том числе один ребёнок, в медицинской помощи не нуждались",—— говорится в сообщении.
Напомним, накануне из грязевого плена на трассе в Актюбинской области вызволили четверых россиян.