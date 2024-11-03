  • 3 Ноября, 10:52
  • BAIGENEWS

Семья с ребёнком застряла на трассе в Актюбинской области

Сегодня, 09:55
АВТОР
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drive2.ru Сегодня, 09:55
Сегодня, 09:55
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Фото: drive2.ru

Ранним утром на пульт 112 поступило сообщение о том что, автомобиль следовавший по автодороге "Кандыағаш-Эмба-Шалкар-Иргиз" сломался посреди трассы. в салоне находились три человека, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК. 

Инцидент произошел в Шалкарском районе Актюбинской области.

"Силами МЧС  спасены и доставлены в Шалкар три человека, в том числе один ребёнок, в медицинской помощи не нуждались",—— говорится в сообщении.

Напомним, накануне из грязевого плена на трассе в Актюбинской области вызволили четверых россиян.

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