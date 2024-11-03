Семья с ребёнком застряла на трассе в Актюбинской области

Ранним утром на пульт 112 поступило сообщение о том что, автомобиль следовавший по автодороге "Кандыағаш-Эмба-Шалкар-Иргиз" сломался посреди трассы. в салоне находились три человека, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Инцидент произошел в Шалкарском районе Актюбинской области.

"Силами МЧС спасены и доставлены в Шалкар три человека, в том числе один ребёнок, в медицинской помощи не нуждались",—— говорится в сообщении.

Напомним, накануне из грязевого плена на трассе в Актюбинской области вызволили четверых россиян.