"По факту гибели четверых человек, в том числе двух несовершеннолетних, проводится досудебное расследование по части 3 статьи 306 УК РК - "Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". В рамках расследования назначены экспертизы. Иная информация в соответствии со статьёй 201 УПК РК разглашению не подлежит", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области.