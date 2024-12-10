"По факту гибели четверых человек, в том числе двух несовершеннолетних, проводится досудебное расследование по части 3 статьи 306 УК РК - "Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". В рамках расследования назначены экспертизы. Иная информация в соответствии со статьёй 201 УПК РК разглашению не подлежит", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области.
Семья с детьми погибла при странных обстоятельствах в Кокшетау
Скончались родители и двое детей.
Сегодня, 16:56
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Сегодня, 16:56Сегодня, 16:56
168Фото: baigenews.kz
Семья из четырёх человек погибла в Кокшетау. В доме нашли тела родителей и детей в возрасте 5 и 11 лет. Инцидент прокомментировали в полиции, передаёт BaigeNews.kz.