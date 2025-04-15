Супруги из Караганды стали жертвами мошеннической схемы, в результате которой они потеряли 5 млн тенге, передаёт BaigeNews.kz. Неизвестное лицо представилось сотрудником Национального банка и, используя доверие, убедило супругов оформить кредит на имя мужа.

Истцы следовали указаниям преступников, установили мобильное приложение и оформили кредит. После того, как они передали деньги третьему лицу - дропперу, деньги исчезли. Супруги обратились в полицию, в ходе расследования часть средств была возвращена.

В суде ответчик, который был получателем денег, отказался признать свою вину, утверждая, что деньги были переданы по просьбе другого лица. Однако суд признал действия ответчика неосновательным обогащением и обязал его вернуть супругам 2,5 млн тенге. Также на него возложена ответственность за неустойку в размере 100 тыс. тенге за неправомерное использование средств.

Судебная коллегия признала, что ответчик безосновательно распоряжался деньгами истцов, обогатившись за их счет. В результате, дроппер был обязан вернуть средства и выплатить компенсацию.

Ранее мы сообщали, что мошенники украли 150 млн тенге через карты обычных людей.