Семья потеряла 5 млн тенге в результате переписки по WhatsApp
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Супруги из Караганды стали жертвами мошеннической схемы, в результате которой они потеряли 5 млн тенге, передаёт BaigeNews.kz. Неизвестное лицо представилось сотрудником Национального банка и, используя доверие, убедило супругов оформить кредит на имя мужа.
Истцы следовали указаниям преступников, установили мобильное приложение и оформили кредит. После того, как они передали деньги третьему лицу - дропперу, деньги исчезли. Супруги обратились в полицию, в ходе расследования часть средств была возвращена.
В суде ответчик, который был получателем денег, отказался признать свою вину, утверждая, что деньги были переданы по просьбе другого лица. Однако суд признал действия ответчика неосновательным обогащением и обязал его вернуть супругам 2,5 млн тенге. Также на него возложена ответственность за неустойку в размере 100 тыс. тенге за неправомерное использование средств.
Судебная коллегия признала, что ответчик безосновательно распоряжался деньгами истцов, обогатившись за их счет. В результате, дроппер был обязан вернуть средства и выплатить компенсацию.
Ранее мы сообщали, что мошенники украли 150 млн тенге через карты обычных людей.
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