Семья погибшего в ДТП с автобусом простила подсудимую

В Алматы начался суд по делу о ДТП с участием автобуса и кроссовера, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

На скамье подсудимых – девушка-водитель Kia Sportage. Её обвиняют в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека.

По данным следствия, водитель Kia Sportage не уступила главную дорогу автобусу маршрута №18. Последний после удара врезался в магазин. Один из пассажиров – 20-летний парень – скончался до приезда скорой. Ещё 24 человека пострадали, среди них трое подростков.

Эксперты установили: легковой автомобиль ехал достаточно медленно – со скоростью 20 километров в час. За рулём сидела 28-летняя алматинка. Свою вину она полностью признала. Обвиняемая рассказала, что её родственники извинились перед всеми пострадавшими. Семья погибшего тоже простила подсудимую, о чём на суде сказал один из представителей потерпевшей стороны.

– Ее отец приезжал. На следующий день я уже был в Алматы утром в морге. Он подъехал, попросил прощения и предлагал материальную помощь. Но мы, в принципе, в ней не нуждались, поэтому мы отказались.

– Скажите, имеются ли какие-либо у вас на сегодняшний день претензии материального либо морального характера к подсудимой Сартаевой?

– Нет, не имеются.

– Вы приняли её извинения?

– Да, принял, конечно