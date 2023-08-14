Семья погибла в ДТП с бензовозом в Акмолинской области
Сегодня, 14:10
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Сегодня, 14:10Сегодня, 14:10
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В Акмолинской области в ДТП с бензовозом погибла семья, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
"Трагическое происшествие произошло 14 августа на автодороге Кокшетау - Рузаевка. Предварительно установлено, что произошло лобовое столкновение Lexus LS 430 и бензовоза DAF. В результате аварии произошло возгорание легковушки. На месте ДТП скончались 42-летний водитель Lexus, его супруга и ребенок. В больницу с различными травмами госпитализирован водитель бензовоза", - говорится в сообщении.
Проводится досудебное расследование по ч. 4 ст. 345 УК РК. Назначены экспертизы.
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