Трагедия произошла в частном жилом доме села Баскудук в Мангистауской области: угарным газом отравилась семья из семи человек, передаёт BaigeNews.kz.

Погибшие были гражданами Узбекистана, а в Казахстане проживали временно.

"Прибывшие для оказания помощи спасатели и бригады скорой медицинской помощи обнаружили на месте происшествия семь человек, из них пятеро несовершеннолетних, все они скончались на месте. По предварительной версии ДЧС Мангистауской области, трагедия произошла вследствие нарушения правил экслуатации газового оборудования", — говорится в сообщении пресс-службы облакимата.

Для расследования причин трагедии создана комиссия, которую возглавил первый заместитель акима Мангистауской области Ербол Избергенов.

Как заявили в акимате, родственникам погибшей семьи окажут всестороннюю помощь, в том числе в погребении.

Ситуация находится на личном контроле акима Мангистауской области.