Семья погибла на трассе в Актюбинской области

13 января на 205-м километре автодороги Актобе-Астрахань столкнулись четыре машины, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Диапазон".

В результате аварии водитель автомобиля марки Mitsubishi и два пассажира скончались на месте происшествия.

"Это были члены одной семьи — отец, сын и мать", — сообщили в департаменте полиции Актюбинской области.

В декабре 2023 года в ДТП вблизи посёлка Курылыс в Актюбинской области погибли два ученика и педагог. Пятеро учеников и их учитель ехали из посёлка Жаныс би на районный этап республиканской олимпиады, проходивший в Иргизе.

В какой-то момент водитель Toyota Alphard выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. От удара минивэн перевернулся, три человека погибли на месте, а троих детей доставили в районную больницу.

В ЗКО депутаты маслихата потребовали наказать ответственных за неочищенные от снега и льда трассы. Всего за 10 дней нового года на дорогах области произошло 11 аварий, в которых погибли 12 человек, ещё 11 человек получили травмы различной степени тяжести.