Семья Ким Кардашьян была вынуждена бежать от пожара "Кеннет"
Причиной возгорания, по данным полиции, стал намеренный поджог.
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Бушующий пожар "Кеннет", распространившийся на 400 гектаров в районах около Лос-Анджелеса, заставил Ким, Хлои и Кортни Кардашьян, а также их сестер Кендалл и Кайли Дженнер срочно покинуть свои дома, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Bild.
Местные власти еще в ночь на четверг, 9 января, призвали жителей немедленно эвакуироваться.
"Если останетесь, вы умрете. Вы можете думать, что сможете убежать от огня, но это не так", — обратился к горожанам сенатор Адам Шифф.
Причиной возгорания, по данным полиции, стал намеренный поджог — подозреваемый уже задержан. Угроза для района Хидден-Хилс и прилегающих территорий по-прежнему сохраняется.
"Что за чёрт творится с людьми? Поджог! Надеюсь, к вам применят все возможные меры! Какой же это сброд!", — написала в Instagram Хлои Кардашьян.
Напомним, в Лос-Анджелесе бушует пожар. По словам официальных лиц, число погибших возросло до 11 человек, а количество уничтоженных домов и других зданий превышает 10 000. В районах пожаров Палисейдс и Итон введен комендантский час, зоны эвакуации патрулируют полицейские во избежание мародерства.
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