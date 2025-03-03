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Семья из семи человек угорела в Мангистау: Создана комиссия

Сегодня, 13:54
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gov.kz Сегодня, 13:54
Сегодня, 13:54
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Фото: gov.kz

Создана комиссия по расследованию причин отравления газом семьи в Мангистауской области, передаёт BaigeNews.kz.

2 марта в частном жилом доме села Баскудук Мунайлинского района угорела целая семья.

Прибывшие для оказания помощи спасатели и бригады скорой медицинской помощи обнаружили на месте происшествия семь человек, из них пятеро несовершеннолетних, все они скончались на месте.

По предварительной версии ДЧС Мангистауской области, трагедия произошла вследствие нарушения правил экслуатации газового оборудования.

Выяснилось, что погибшие - граждане Узбекистана.

Для расследования причин чрезвычайного происшествия создана комиссия, которую возглавил первый заместитель акима Мангистауской области Ербол Избергенов.

"Родственникам погибшей семьи будет оказана всесторонняя помощь, в том числе в погребении. Ситуация находится на личном контроле акима Мангистауской области", - говорится в сообщении акимата.

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