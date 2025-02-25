Семья из Казахстана рассказала о жизни в Турции
Жизнь у моря кардинально изменила их быт.
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Казахстанка, переехавшая с семьей в Турцию, поделилась своими впечатлениями о новой жизни. В своем видео в TikTok она рассказала, как изменилась их повседневная рутина после переезда, передаёт BaigeNews.kz.
"В Казахстане жизнь была сплошной суетой. Я целыми днями занималась детьми, бытом, муж работал с утра до вечера. Мы могли позволить себе отдых только на выходных – поездки в горы, торговые центры, парк. А путешествия на море были нам не по карману", — вспоминает женщина.
Но после переезда все изменилось: море и пляж в шаговой доступности, бассейн во дворе, больше времени для семьи, а также спокойная и размеренная жизнь.
"Последние три года я живу в состоянии отпуска. Здесь не нужно никуда спешить. Мы наслаждаемся солнцем, морем, свежим воздухом и фруктами. Теперь я понимаю, что значит жить и радоваться жизни", — делится она.
Видео собрало множество откликов: одни пользователи восхищаются ее смелостью, другие сомневаются, что за границей можно по-настоящему расслабиться.
@sabinainturkey Уровень и качество жизни у нас здесь гораздо выше 😍 #переездвтурцию #зимавтурции #казахстан #внжтурция #mersin #мерсин #жизньвтурции #алматы #работавтурции #турецкийсериал #зимородок ♬ оригинальный звук - Сабина
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