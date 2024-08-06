Семья из четырех человек погибла в Акмолинской области
Сегодня, 09:36
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Сегодня, 09:36Сегодня, 09:36
398Фото: istockphoto.com
Трагедия, унесшая жизни четырёх человек, произошла на Астанинском водохранилище в 2 километрах от села Арнасай Аршалынского района, передаёт BaigeNews со ссылкой на ДЧС Акмолинской области.
"Все четверо члены одной семьи. Тела женщины 1980 и девушки 2001 года рождения были извлечены очевидцами. Поиски тел двух мужчин 1977 и 2000 года рождения ведутся спасателями ДЧС Акмолинской области и города Астаны", - говорится в сообщении.
Инцидент, унесший жизнь семьи, произошел на запрещенном для купания месте. ДЧС Акмолинской области призывает граждан соблюдать меры безопасности на воде.
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