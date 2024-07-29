Семья из Атырау на авто доехала до Парижа, чтобы увидеть Олимпиаду

Житель Атырау Ерик Шиныбеков с семьёй на внедорожнике совершил путешествие до Парижа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Ак Жайык".

Ерик – сооснователь местного клуба путешественников "Атырау Номадс". Он с семьёй совершил небывалый марш-бросок на машине для того, чтобы поболеть за наших спортсменов на Олимпиаде во Франции.

В прошлом году Ерик с семьёй уже совершил 17-дневную поездку в Турцию. Дорога длиной почти в восемь тысяч километров оказалась для них столь незабываемой, что в этом году они решили посетить Францию, учитывая, что там будет проходить Олимпиада.

У Ерика и его супруги Гульданы трое детей: 5-летний Ерхан, 9-летняя дочь Ясмин и 16-летний сын Ясин. Супруги рассказали о том, как дети перенесли дорогу до Франции:

"Дети есть дети. Конечно, были и капризы, и усталость, но во время пути они увидели много такого, что люди и за всю свою жизнь не увидят. Они ночевали в палатке под шум водопада в Грузии, жгли костёр под звёздным небом Италии. Слышали разные языки, видели людей всех рас и цвета кожи. Каждый день для них был открытием. Поэтому какие могут быть капризы, когда весь мир, вся его красота и любовь у твоих ног?".

Каждый день на пути в Европу семья преодолевала по 600 километров. К слову, Шиныбековы решили популяризировать на всём протяжении своего пути международные спортивные состязания, которые пройдут в Астане в сентябре. Их авто обклеено красочными наклейками предстоящего события – Всемирных игр кочевников.

Не успели Шиныбековы доехать до конечного пункта, как о них узнали в посольстве Казахстана во Франции. Там изъявили желание встретить путешественников красочным сюжетом об их поездке – таким образом и появилась фотография машины с "6-м номером у казахстанского посольства в Париже неподалеку от Триумфальной арки. Позже она была растиражирована в сети и вызвала немало вопросов у казахстанцев, особенно атыраусцев.