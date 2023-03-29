Семья иностранцев погибла в ДТП в Актюбинской области

Семейная пара погибла в жуткой аварии на трассе в Актюбинской области, передаёт BaigeNews.kz.

ДТП произошло на трассе Актобе-Астрахань в районе посёлка Караулкелді.

"Водитель КамАЗа выехал со второстепенной дороги на главную и совершил столкновение с машиной Datsun. В результате ДТП, 48-летний водитель Datsun и его 49-летняя супруга, граждане РФ, скончались на месте происшествия", - сообщили в полиции.