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polisia.kz Сегодня, 18:47
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Сегодня, 18:47
300
Фото: polisia.kz

Семья иностранцев погибла в ДТП в Актюбинской области

Семейная пара погибла в жуткой аварии на трассе в Актюбинской области, передаёт BaigeNews.kz.

ДТП произошло на трассе Актобе-Астрахань в районе посёлка Караулкелді.

"Водитель КамАЗа выехал со второстепенной дороги на главную и совершил столкновение с машиной Datsun. В результате ДТП, 48-летний водитель Datsun и его 49-летняя супруга, граждане РФ, скончались на месте происшествия", - сообщили в полиции.

Начато досудебное расследование по части 4 статьи 345 УК РК.

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Сегодня, 18:47
300
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