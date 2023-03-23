Семья госпитализирована после взрыва газа в Туркестане

Фото: otyrar.kz

В Туркестане, микрорайоне Яссы, в частном жилом доме произошел хлопок газовоздушной смеси, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.kz.



В результате 4 члена семьи с ожогами госпитализированы в больницу. Причиной инцидента может быть утечка газа.



Сейчас выясняется, какой именно тип газа стал причиной хлопка. Стоит отметить, что в доме также использовался газовый баллон. В доме обнаружен 25-литровый газовый баллон с неисправным редуктором.



Согласно выданных технических условий от 23 ноября 2022 года, в доме проведены строительно-монтажные работы частной подрядной организацией.



На сегодняшний день, филиал не подключал потребителя к газовой сети, так как потребитель еще не оплатил услуги по первичному подключению к газовой сети.



Несмотря на это, установлено, что потребитель самостоятельно подключился к газовой сети.

На месте происшествия работают специалисты ДЧС и газовики, проводятся экспертные действия.