Семнадцатилетнего казахстанца разыскивают в Бишкеке

Фото: facebook.com/uvdsverdlovskyi312

В Бишкеке ведутся поисковые и розыскные мероприятия по установлению местонахождения казахстанца Абдуллаева Ильяса Олеговича, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Facebook пресс-службы УВД Свердловского района города.

В УВД Свердловского района города Бишкека с письменным заявлением обратилась местная жительница об оказании содействия в поиске ее племянника гражданина Казахстан Абдуллаева Ильяса Олеговича. Он родился 15 апреля 2005 года.

"28 августа он ушел в неизвестном направлении на территории Рынка "Джунхай", после чего до сих пор не вернулся. По настоящее время, местонахождение пропавшего неизвестно", - говорится в публикации.

Приметы парня: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы черные короткие, глаза карие, имеет родинку над левым углом губы, страдает психическим расстройством, при разговоре ведет себя агрессивно.

Был одет: спортивные штаны черного цвета, футболку черного цвета с белой надписью "United Colors of benetton", на ногах ботосы черного цвета, на голове тюбетейка белого цвета.

"Уважаемые граждане! Если вы располагаете какой-либо информацией, способствующей установлению местонахождения Абдуллаева Ильяса Олеговича, просьба сообщить по следующим номерам телефонов: 0 557 11-94-10, 0 701 28-28-09, 0 702 49-8888 и 102", - сообщили в пресс-службе УВД.

В настоящее время ведутся активные поисковые и розыскные мероприятия в целях установления местонахождения пропавшего Абдуллаева Ильяса Олеговича.