Семипалатинский ядерный полигон: о болезнях и низких компенсациях рассказали пострадавшие

Фото: martebe.kz

Ровно 30 лет назад, в начале 1993 года, пострадавшим от испытаний на Семипалатинском ядерном полигоне начали выплачивать первые компенсации. Сначала финансовая помощь государства была ощутимой. Но с годами пособия урезали, а закон, регулирующий социальную поддержку в этом вопросе, утратил свою мощь. Какую сумму сегодня выплачивают обладателям полигонного удостоверения? Кого записывают в "особый список"? И какая доза облучения у собственного корреспондента BaigeNews.kz по области Абай в нашем материале.

Начиная с 1993 года в Казахстане около 1,1 миллиона человек получили единовременную компенсацию за ущерб, причинённый ядерными испытаниями. Общая сумма таких выплат за 30 лет по сегодняшний день составляет 16,5 миллиардов тенге.

Индивидуальный размер компенсации зависит от возраста пострадавшего и категории риска местности, в которой он проживал. Сейчас это около 30 тысяч тенге на человека. Семейчане относятся к сумме иронично.

Тем не менее, люди не отказываются от госуслуги. За прошлый 2022 год 822 обладателя полигонных удостоверений возместили за счёт государства нанесённый им ущерб от испытаний на сумму 26 миллионов 926 тысяч тенге. В большинстве своём это люди, проживавшие во время испытаний в минимальной и повышенной зонах риска.

Поколение неравнодушных

Большинство жителей чрезвычайной и максимальной зон риска, получившие компенсацию до 1998 года, стали обладателями более солидной суммы, так как при расчётах за основу брали не МРП, а минимальную заработную плату. Поправка 1998 года исключила прелести "Закона о социальной защите граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний СИЯП".

"Закон "вымыли", убрали самое важное. Если в первоначальной редакции за каждый год бралась минимальная зарплата, на которую, кстати, можно жить, то потом перешли на МРП. Увеличили возраст выхода на пенсию для пострадавших с 50 до 58 лет, как для всех. Отменили льготы" - перечислила главные триггеры закона Ольга Петровская, руководитель общественного объединения "Поколение", которое было создано как раз после нашумевших изменений 1998 года.

Объединение на протяжении 24 лет борется за справедливое отношение к пострадавшим от ядерных испытаний. За это время "поколенцы", большая часть которых столкнулась с онкопатологиями, помогли получить законные выплаты сотням людей, в том числе через суд. Общественникам удалось вернуть компенсации более молодому поколению, чьи пострадавшие от испытаний родные уже умерли.

По словам Ольги Васильевны, закон нужно пересмотреть и вернуть людям все преференции. Начиная от надбавок к пенсии и заканчивая присуждением людям особого статуса.

"У нас нет статуса. У чернобыльцев - есть, у афганцев - тоже. А ведь у нас самая горячая точка в мире. Кто мы? Участники, пострадавшие или жертвы? Нет такого министерства, которое бы вплотную занималось непосредственно проблемами и последствиями испытательного полигона. Поэтому вопросы поступают в 5 министерств, в том числе по линии здравоохранения, социальной защиты, экологии", - перечислила руководитель ОО "Поколение".

По мнению общественников Семея, для того, чтобы создать новый закон, регулирующий ситуацию с гражданами, пострадавшим вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне, или усовершенствовать действующий, необходимо создать список всех обладателей полигонного удостоверения. Таким образом, удастся просчитать закон и собрать "аудиторию", для которой он будет написан.

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Он и тебя посчитал!

Такой список уже существует в НИИ радиационной медицины и экологии НАО "Медицинский университет Семей". А называется он - государственный научный автоматизированный медицинский регистр (ГНАМР), который был создан ровно 20 лет назад при участии специалистов японского Института по изучению радиационных эффектов с учётом международного опыта.

НИИ РМЭ занимается медицинским контролем пострадавших от последствий полигона и экологическими проблемами прилегающих к нему территорий.

Регистр периодически дополняется. На сегодняшний день в него занесены данные 370 856 человек – это лица, непосредственно подвергавшиеся облучению и их потомки, имеющие разный статус: жив, умер, выбыл. Из них 241 729 человек – это ныне здравствующие казахстанцы. А по результатам ориентировочной оценки, в нашей стране проживает более 1,4 миллионов таких людей. То есть на сегодня "посчитали" лишь 16,8% от ориентировочной цифры.

Финансирование на этот важный и нужный научный проект было выделено из бюджета Министерства Здравоохранения РК в самом начале, на этапе его создания. Теперь же работа ведётся силами немногочисленных сотрудников НИИ РМЭ.

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Для работы регистра на постоянной основе необходимо финансирование, которое поможет сформировать штат и закупить оргтехнику.

"Регистр функционирует на базе нашего института. Аналогичные регистры пострадавших существуют в Японии, Украине, Белоруссии, России. Продолжать эту работу у нас можно и нужно, но для этого необходимо легализовать регистр, разработать и утвердить нормативные документы, регламентирующие его деятельность. А затем создать штат, который бы обеспечивал работу проекта на постоянной основе", - рассказала заместитель директора института Александра Липихина.

Регистр обрабатывает данные и рассчитывает суммарную эффективную эквивалентную дозу, полученную в результате деятельности полигона. Собственный корреспондент информагентства BaigeNews.kz по Абайской области решил проверить на себе, какое количество радиации он получил, проживая с 1985 года сначала в максимальной, а потом в повышенной зоне радиационного риска. Личные данные журналиста поместили в регистр, который, долго не думая, выдал вот такие данные – 4, 048 сантиЗивертов. Надо сказать, что это повышенный показатель по сравнению с естественным фоном радиации. Значит результаты 5-ти лет невольного участия в испытаниях "осели" в организме.

Берегите сердце!

С годами последствия гонки вооружений, оставшиеся в наследство молодой независимой стране от Советского гиганта, уходили на второй, третий план. А Семипалатинский регион, невольно ставший лабораторией для ядерного опыта длиной в полвека, продолжал терять свой уникальный человеческий капитал – люди боролись за своё здоровье. Но справлялись не все.

Заболеваемость и смертность от многих хронических заболеваний в Абайской области – выше, чем в других областях и в целом по республике. И на первом месте вовсе не рак.

По данным НИИ радиационной медицины и экологии, который занимается медицинским контролем пострадавших, ионизирующее излучение до сих пор отражается на здоровье людей.

Согласно статистике, в Абайской области лидируют следующие недуги:

На первом месте болезни системы кровообращения (артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, осложнения артериальной гипертензии – инсульты, инфаркты).

На втором месте: Заболевания ЦНС и сосудистые заболевания.

На третьем месте: Патологии щитовидной железы.

"Болезнь систем кровообращения на первом месте во всём мире. От неё высокая смертность. Но в нашей области в связи с последствиями ядерных испытаний прослеживается ранняя реализация этих недугов, то есть они проявляются в более молодом возрасте, чем в других регионах", - пояснила заведующая консультативно-диагностическим отделом НИИ РМЭ Гульнара Ажмуратова.

Среди онкологических заболеваний в области Абай лидируют по заболеваемости рак молочной железы, рак лёгкого и колоректальный рак. По смертности в тройке лидеров: рак лёгкого, рак желудка и колоректальный рак.

Каждый день рак уносит две жизни и добавляет к статистике заболеваемости четыре новых пациента.

НЕ последний романс

Профессиональный ресторатор, спортсмен, талантливый баритон и госслужащий Бауыржан Юсупов узнал о своём заболевании семь лет назад. Врачи сразу диагностировали четвёртую стадию рака щитовидной железы. Позже выявят метастазы в лёгких. Запущенная болезнь никак себя не проявляла. О ней тихо "прошептали" вокальные данные мужчины. После первого обморока, который случился на работе, в кабинете городского акимата, у него осип голос. Как позже выяснилось, опухоль прикоснулась к сонной артерии и голосовой связке.

"Меня предупредили, что я могу потерять голос. Тогда я обратился к своему доктору и попросил его по возможности сохранить голосовые связки. А в назначенный день, за час до операции, я спел романс на всё отделение. Я тогда думал, что, возможно, пою так в последний раз" - рассказал Бауыржан Юсупов.

Операция прошла успешно. Врач корпел над голосовым аппаратом артиста оперного театра 6,5 часов, освобождая тончайший, шириной с человеческий волос нерв, от раковых клеток.

Б. Юсупов/Фото автора

Болезнь Бауыржана связана с лучевой нагрузкой, полученной в результате испытаний. Экспертизу по установлению причинно-следственной связи заболевания с ионизирующим излучением проводит региональный межведомственный экспертный совет, который находится на базе НИИ РМЭ.

Мастер оперного искусства, несмотря на коварный диагноз, удивляет невероятным оптимизмом, заряжает близких верой в лучшее. Он не скрывает свой недуг, напротив, рассказывает о нём товарищам по палатам, чтобы на своём непростом опыте показать, что с болезнью можно договориться.