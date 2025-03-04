Семилетнюю девочку спасли из пожара в Семее
Ребёнка передали бригаде службы "103".
Сегодня, 19:06
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Сегодня, 19:06Сегодня, 19:06
50Фото: МЧС РК
Ребёнка спасли из горящей квартиры в Семее. В момент ЧП девочка была одна дома, передаёт BaigeNews.kz.
Инцидент произошёл в многоквартирном доме на улице Терешковой. Прибывшие огнеборцы определили, что дым распространяется из жилища на втором этаже. Дверь никто не открывал, но слышался детский плач. Счёт шёл на секунды. Не теряя времени на вскрытие железной двери, пожарные устремились к окну.
Старший пожарный-спасатель специализированной части №1 Болат Калитов, забравшись по трёхколенной лестнице в окно горящей квартиры, нашёл напуганного ребёнка и вынес на свежий воздух.
Семилетнюю девочку передали бригаде службы "103".
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