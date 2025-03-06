В пресс-службе столичного департамента полиции сообщили детали по факту наезда на ребенка, передаёт BaigeNews.kz.

Как выяснилось, стражи порядка возбудили уголовное дело и установили следующее:

"Водитель грузового автомобиля, двигаясь по улице Бейсекбаева, на пересечении с улицей Кенесары при повороте допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, которая переходила дорогу в установленном месте на разрешающий сигнал светофора. В результате полученных травм пешеход скончался на месте происшествия".

Полицейские ведут следствие, выбирая меру пресечения в отношении водителя.

Департамент полиции предупреждает всех участников дорожного движения о необходимости строгого соблюдения ПДД.

"Водители обязаны соблюдать скоростной режим, быть предельно внимательными при проезде перекрестков и пешеходных переходов. Родителям настоятельно рекомендуется не оставлять детей без присмотра при переходе дороги и регулярно напоминать им о правилах безопасного поведения на проезжей части", - заключили в ДП.

Ранее мы публиковали видео с места происшествия.