Семилетняя девочка самостоятельно доплыла до берега с унесённой в море лодки

В Санкт-Петербурге пять часов искали семилетнюю девочку, которая потерялась в акватории Финского залива, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в МЧС России, отец с двумя детьми: дочерью семи лет и 13-летним сыном плавали на надувной лодке. Мальчик выпал за борт, и отец прыгнул за ним в воду, оставив девочку в лодке.

"Когда мужчина с сыном выбрались на берег самостоятельно, то девочки не обнаружили, к суше прибило их пустую лодку. Спустя почти пять часов поисковая операция благополучно завершилась: девочку нашли в прибрежной зоне. Как оказалось, лодку стало сносить течением. Малышка вплавь добралась до берега, она госпитализирована", — рассказали в МЧС.

Отмечается, что сейчас с детьми работают психологи.