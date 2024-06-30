Семилетняя девочка самостоятельно доплыла до берега с унесённой в море лодки
Сегодня, 15:25
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Сегодня, 15:25Сегодня, 15:25
106Фото: МЧС России
В Санкт-Петербурге пять часов искали семилетнюю девочку, которая потерялась в акватории Финского залива, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в МЧС России, отец с двумя детьми: дочерью семи лет и 13-летним сыном плавали на надувной лодке. Мальчик выпал за борт, и отец прыгнул за ним в воду, оставив девочку в лодке.
"Когда мужчина с сыном выбрались на берег самостоятельно, то девочки не обнаружили, к суше прибило их пустую лодку. Спустя почти пять часов поисковая операция благополучно завершилась: девочку нашли в прибрежной зоне. Как оказалось, лодку стало сносить течением. Малышка вплавь добралась до берега, она госпитализирована", — рассказали в МЧС.
Отмечается, что сейчас с детьми работают психологи.
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