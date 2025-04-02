Семилетняя девочка погибла в ДТП с грузовиком в Алматы
В Алматы грузовик сбил насмерть семилетнюю девочку на пешеходном переходе.
Сегодня, 15:14
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 15:14Сегодня, 15:14
238Фото: pxhere.com
В Алматы сегодня произошла трагедия: на пешеходном переходе в Алатауском районе города грузовик сбил семилетнюю девочку. Инцидент случился в 12:17, когда ребенок пересекал дорогу, передает BaigeNews.kz.
Водитель грузовика Renault, двигаясь по улице Бурундайская, не заметил девочку и допустил наезд. От полученных травм ребенок скончался на месте. По факту произошедшего полиция возбудила уголовное дело, ведется расследование.
В начале марте ребенка насмерть сбили неподалеку от школы в Астане.
Самое читаемое
- Мгновенная карма: подростков, избивших пенсионера в Темиртау, наказали сверстники
- Казахстанские права больше не действуют в России: что делать водителям?
- Тело мужчины с разбитой головой найдено в сквере Тараза
- Подробности взрыва катера в Таиланде с туристами из Казахстана
- Международные лидеры поздравили Токаева с праздником Ораза айт