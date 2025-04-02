  • 2 Апреля, 17:43
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Семилетняя девочка погибла в ДТП с грузовиком в Алматы

В Алматы грузовик сбил насмерть семилетнюю девочку на пешеходном переходе.

Сегодня, 15:14
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 15:14
Сегодня, 15:14
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Фото: pxhere.com

В Алматы сегодня произошла трагедия: на пешеходном переходе в Алатауском районе города грузовик сбил семилетнюю девочку. Инцидент случился в 12:17, когда ребенок пересекал дорогу, передает BaigeNews.kz.

Водитель грузовика Renault, двигаясь по улице Бурундайская, не заметил девочку и допустил наезд. От полученных травм ребенок скончался на месте. По факту произошедшего полиция возбудила уголовное дело, ведется расследование.

В начале марте ребенка насмерть сбили неподалеку от школы в Астане.

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