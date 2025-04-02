В Алматы сегодня произошла трагедия: на пешеходном переходе в Алатауском районе города грузовик сбил семилетнюю девочку. Инцидент случился в 12:17, когда ребенок пересекал дорогу, передает BaigeNews.kz.

Водитель грузовика Renault, двигаясь по улице Бурундайская, не заметил девочку и допустил наезд. От полученных травм ребенок скончался на месте. По факту произошедшего полиция возбудила уголовное дело, ведется расследование.

В начале марте ребенка насмерть сбили неподалеку от школы в Астане.