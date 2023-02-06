Семилетний ребёнок оказался зажатым в дверном проёме автобуса в области Абай

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Мать с сыном зажало дверями автобуса в области Абай, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства внутренних дел Казахстана.

"По словам женщины, водитель закрыл двери, не убедившись в полной высадке пассажиров, в ходе которого семилетний ребенок, оказался зажатым в дверном проеме, при этом тело мальчика было полностью на улице, когда водитель маршрутного автобуса начал движение, тем самым он создал риск для жизни и здоровья ребенка", - говорится в сообщении.

Отметим, 5 февраля в отношении 56-летнего водителя автобуса Hyundai составлен административный протокол по части 1 статьи 93 КоАП РК, за несоблюдение правил перевозки пассажиров.

Данное нарушение влечет административный штраф в размере 5 МРП.



