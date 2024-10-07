Семилетний ребёнок напоролся на вилы в Кызылорде

В пригородном селе Махамбет города Кызылорда семилетний ребёнок напоролся на вилы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"Спасатели оперативно-спасательного отряда за короткое время с помощью гидравлических инструментов перекусили зубья вилы и освободили ногу мальчика. Оказав первую доврачебную помощь, передали ребёнка бригаде скорой помощи", – сообщает МЧС.