Семилетний ребёнок напоролся на вилы в Кызылорде
Сегодня, 07:40
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 07:40Сегодня, 07:40
43Фото: BaigeNews.kz
В пригородном селе Махамбет города Кызылорда семилетний ребёнок напоролся на вилы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
"Спасатели оперативно-спасательного отряда за короткое время с помощью гидравлических инструментов перекусили зубья вилы и освободили ногу мальчика. Оказав первую доврачебную помощь, передали ребёнка бригаде скорой помощи", – сообщает МЧС.
Самое читаемое
- Женщина зарезала возлюбленного и месяц жила с его трупом
- Сын изрезал ножницами свою мать за замечание
- "Казахстанская Барби" прошла процедуру взвешивания перед боем за титул чемпионки мира
- Сборная Казахстана на втором месте рейтинга УЕФА по футзалу
- Анонимный звонок о нетрезвой воспитательнице проверяют в Темиртау