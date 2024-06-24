Семилетний ребенок едва не утонул в реке Иртыш
Сегодня, 16:22
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Сегодня, 16:22Сегодня, 16:22
120Фото: МЧС
В городе Семей при проведении патрулирования на реке Иртыш военнослужащие на территории пляжа "Заря" спасли тонущего ребенка 2017 г.р., передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
В ходе сбора информации выяснилось, что ребенок оставшись без присмотра взрослых отплыл на дальнее расстояние и начал тонуть.
“Увидев в воде тонущего ребенка один из спасателей бросился на помощь. Доставив мальчика на берег, сотрудники передали его родственникам. В медицинской помощи не нуждается”, - говорится в сообщении.
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