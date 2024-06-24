Семилетний ребенок едва не утонул в реке Иртыш

В городе Семей при проведении патрулирования на реке Иртыш военнослужащие на территории пляжа "Заря" спасли тонущего ребенка 2017 г.р., передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

В ходе сбора информации выяснилось, что ребенок оставшись без присмотра взрослых отплыл на дальнее расстояние и начал тонуть.