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Семилетний ребенок едва не утонул в реке Иртыш

Сегодня, 16:22
АВТОР
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МЧС Сегодня, 16:22
Сегодня, 16:22
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Фото: МЧС

В городе Семей при проведении патрулирования на реке Иртыш военнослужащие на территории пляжа "Заря" спасли тонущего ребенка 2017 г.р., передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

В ходе сбора информации выяснилось, что ребенок оставшись без присмотра взрослых отплыл на дальнее расстояние и начал тонуть.

“Увидев в воде тонущего ребенка один из спасателей бросился на помощь. Доставив мальчика на берег, сотрудники передали его родственникам. В медицинской помощи не нуждается”, - говорится в сообщении.

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