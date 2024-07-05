Семилетний мальчик подал заявление в полицию на десятилетнюю девочку
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В отдел полиции города Сарани обратился заявитель в возрасте семи лет. Он написал заявление на десятилетнюю девочку, которая угнала его велосипед, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Полицейские приняли обращение и помогли найти украденный велосипед.
"Полицейские посадили потерпевшего в спецмашину и стали объезжать все дворы. Пока ездили, полицейские узнали и историю угона велосипеда. У ездившего во дворе мальчугана велосипед попросил другой ребенок. Мальчуган недолго думая, дал свой транспорт. А когда после несколько кругов по двору на его велике уехали в неизвестном направлении. Побежал за обидчиком, но не догнал", - говорится в сообщении.
Через некоторое время, велосипед был найден. Обидчиком оказалась 10-летняя девочка.
"Пока искали велосипед, пригласили в полицию родителей мальчугана. Им и вернули и сына, и двухколесный транспорт. С родителями малолетней “угонщицы” побеседовали полицейские", - сообщили в полиции.
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