Семилетний грэпплер из Актобе выиграл серебро чемпионата Азии в Ташкенте
Сегодня, 17:08
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Сегодня, 17:08Сегодня, 17:08
84Фото: diapazon.kz
В Ташкенте прошел открытый чемпионат Азии по грэпплингу Aiga, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Диапазон".
Семилетний Алидар Тажмуратов завоевал серебряную медаль чемпионата Азии по грэпплиингу.
В нём участвовали больше тысячи спортсменов из разных стран. За медали боролись и актюбинские грэпплеры, причем успешно. Наши Берикбол Куанышев, Джамал Кустанов и Арнур Аманкол завоевали бронзовые медали.
"Алидар Тажмуратов завоевал серебряную медаль чемпионата Азии. Он самый молодой спортсмен нашей команды, ему всего 7 лет", — рассказал тренер призёров Рустам Сартбаев.
Грэпплинг — относительно молодой вид боевого искусства, в котором собраны разные виды борцовских техник.
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