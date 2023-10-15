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Семилетний грэпплер из Актобе выиграл серебро чемпионата Азии в Ташкенте

Сегодня, 17:08
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diapazon.kz Сегодня, 17:08
Сегодня, 17:08
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Фото: diapazon.kz

В Ташкенте прошел открытый чемпионат Азии по грэпплингу Aiga, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Диапазон". 

Семилетний Алидар Тажмуратов завоевал серебряную медаль чемпионата Азии по грэпплиингу.

В нём участвовали больше тысячи спортсменов из разных стран. За медали боролись и актюбинские грэпплеры, причем успешно. Наши Берикбол Куанышев, Джамал Кустанов и Арнур Аманкол завоевали бронзовые медали. 

"Алидар Тажмуратов завоевал серебряную медаль чемпионата Азии. Он самый молодой спортсмен нашей команды, ему всего 7 лет", — рассказал тренер призёров Рустам Сартбаев.

Грэпплинг — относительно молодой вид боевого искусства, в котором собраны разные виды борцовских техник.

 

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