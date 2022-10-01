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t.me/POLICE_of_KZ/ Сегодня, 15:46
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Фото: t.me/POLICE_of_KZ/

Семилетнего мальчика нашли на даче в Усть-Каменогорске

Полицейские Усть-Каменогорска всю ночь искали потерявшегося ребёнка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

После пропажи семилетнего сына мать обратилась в управление полиции города. По тревоге незамедлительно была собрана оперативно-поисковая группа. 

Стражи порядка обыскали всю прилегающую территорию: скверы, парки, места скопления молодежи, кафе, подъезды жилых домов.   

"В поисках пропавшего ребенка было задействовано более 270 сотрудников личного состава УП города Усть-Каменогорск. Мальчика искали всю ночь, отрабатывая версию, что он мог просто заблудиться. В результате принятых мер сегодня утром мальчик был найден майором полиции Максатом Смекеновым и капитаном полиции Сержаном Акпаевым в одном из домов дачного сообщества. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает. В целости и сохранности он был доставлен домой", - рассказал начальник УП Усть-Каменогорска Андрей Мула.

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Журналист
Сегодня, 15:46
170
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