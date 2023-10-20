Семиклассники угоняют чужие автомобили в Астане

Двое несовершеннолетних угоняют в ночное время чужие авто, чтобы покататься. По фактам угонов возбуждено уголовное дело, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции Астаны.

"Установлена причастность двух 14-летних несовершеннолетних к четырём фактам угона. В основном угоняли автомобили марки "ВАЗ". Так, в ночное время они увидели припаркованную возле жилого дома автомашину марки "Лада 21705", двери которой были открыты, а ключи находились в замке зажигания. Решив покататься, подростки сели за руль и уехали на автомобиле, стоимостью более 3 млн. тенге", - говорится в сообщении.

В ходе расследования установлено, что подростки учатся в 7 классе городской школы. В настоящее время по фактам угонов возбуждено уголовное дело по статье 200 УК РК.

На розыск угнанной автомашины и задержание малолетних угонщиков был введён план "Перехват" и ориентирован личный состав столичной полиции. В 03.20 часов, машину с подростками заметил экипаж патрульной полиции, на пересечении улиц М.Тулебаева и Б. Момышулы.

Однако несовершеннолетние проигнорировали полицейский патруль и пытались скрыться. Вскоре, остановившись и бросив автомобиль, они пустились в бегство, но были пойманы полицейскими.