В Северной Македонии объявлен семидневный траур по погибшим в результате ужасного пожара в ночном клубе в городе Кочани, передаёт BaigeNews.kz. 16 марта правительство страны опубликовало официальное заявление, в котором сообщается о трагическом инциденте, унесшем жизни 59 человек, а более 100 пострадавших находятся в больницах.

На внеочередном заседании правительства было принято решение о введении траура по всей стране, выражая соболезнования семьям погибших и поддерживая всех, кто пострадал в этой трагедии. В знак скорби в Министерстве иностранных дел откроют книгу соболезнований, в которую сможет внести свои записи каждый желающий выразить поддержку и сочувствие.

Напомним, возгорание началось во время выступления популярной музыкальной группы. По предварительным данным, пламя вспыхнуло после зажжения пиротехнических фонтанов на сцене. Один из зрителей запечатлел момент: спустя несколько секунд после начала шоу под потолком появился дым, затем вспыхнул огонь.