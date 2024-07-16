Семейство уток спасли на оживлённом проспекте в Астане
Сегодня, 18:45
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Сегодня, 18:45Сегодня, 18:45
92Фото: pxhere.com
Семейство уток, переходившее проезжую часть на оживлённой дороге в Астане, спасли полицейские. Кадрами "спецоперации" они поделились в Сети, передаёт BaigeNews.kz.
Пернатых заметил автопатруль на пересечении проспекта Туран и улицы Кайыма Мухамедханова.
Сотрудникам полка патрульной полиции Абзалу Окен и Айбеку Байбатырову пришлось остановить транспортный поток, чтобы спасти утку с выводком.
Поймать утят было не просто, птенцы быстро разбегались по дороге. К спасательной операции подключился проходивший мимо мужчина.
Общими усилиями птенцов словили и поместили в патрульную машину. Утку с малышами полицейские отвезли и выпустили на водном канале Сарбулак.
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