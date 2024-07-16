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Семейство уток спасли на оживлённом проспекте в Астане

Сегодня, 18:45
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 18:45
Сегодня, 18:45
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Фото: pxhere.com

Семейство уток, переходившее проезжую часть на оживлённой дороге в Астане, спасли полицейские. Кадрами "спецоперации" они поделились в Сети, передаёт BaigeNews.kz.

Пернатых заметил автопатруль на пересечении проспекта Туран и улицы Кайыма Мухамедханова.

Сотрудникам полка патрульной полиции Абзалу Окен и Айбеку Байбатырову пришлось остановить транспортный поток, чтобы спасти утку с выводком. 

Поймать утят было не просто, птенцы быстро разбегались по дороге. К спасательной операции подключился проходивший мимо мужчина.

Общими усилиями птенцов словили и поместили в патрульную машину. Утку с малышами полицейские отвезли и выпустили на водном канале Сарбулак. 

 

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