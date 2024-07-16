Семейство уток спасли на оживлённом проспекте в Астане

Семейство уток, переходившее проезжую часть на оживлённой дороге в Астане, спасли полицейские. Кадрами "спецоперации" они поделились в Сети, передаёт BaigeNews.kz.

Пернатых заметил автопатруль на пересечении проспекта Туран и улицы Кайыма Мухамедханова.

Сотрудникам полка патрульной полиции Абзалу Окен и Айбеку Байбатырову пришлось остановить транспортный поток, чтобы спасти утку с выводком.

Поймать утят было не просто, птенцы быстро разбегались по дороге. К спасательной операции подключился проходивший мимо мужчина.

Общими усилиями птенцов словили и поместили в патрульную машину. Утку с малышами полицейские отвезли и выпустили на водном канале Сарбулак.