Семейский "Голос" с участием детей-инвалидов вызвал овации у зрителей

Фото: Альбина Халел

Дети-инвалиды выступили дуэтом с профессиональными вокалистами на сцене фестиваля "Две звезды", который прошёл сегодня в Семее.

Гала-концерт ежегодного областного творческого фестиваля "Две звезды", приуроченный к году детей, собрал на сцене 12 лучших вокальных исполнителей области Абай с инвалидностью - детей и взрослых, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Особенность фестиваля в том, что дуэтом с ними выступили профессиональные артисты, лауреаты и дипломанты различных конкурсов. Словно известный телевизионный проект переместился на сцену городского дома культуры Семея.

В конкурсе приняли участие получатели специальных услуг из 7-ми районов области и областного центра по трём возрастным категориям: от 6 до 12 лет, от 12 до 18 и совершеннолетние. Все они – победители районных и городских отборочных туров, которые заняли гран-при и призовые места у себя дома.

На входе гостей фестиваля встречали организаторы - нарядные и весёлые сотрудники городского "Центра по оказанию специальных социальных услуг". Каждый ребёнок получал в подарок конфеты и проходил сквозь стену мыльных пузырей. В зале царила совсем противоположная обстановка – трепет и внимательность во взгляде каждого зрителя выдавали особую атмосферу особого концерта.

Юная исполнительница Жулдыз профессионально занимается вокалом ровно год. Её выступление с музыкальным наставником Береке Слямхановым вызвало овации. Популярная песня группы Dabro "Юность" у многих на устах, а потому стала беспроигрышным выбором совместного репертуара. Маленькая девочка, несмотря на диагноз ДЦП и инвалидное кресло, смогла зажечь сердца зрителей и буквально взорвала зал. А наставник профессионально ей в этом помогал. Но такому успеху предшествовала долгая кропотливая работа.

"Работать с такими детьми, как Жулдыз, очень сложно, но необходимо. У каждого ребёнка есть особенности, заболевания разной степени, поэтому и подход к каждому такому ребёнку должен быть продуманным. Нельзя их обманывать, показывать свои эмоции, нужно поддерживать и быть искренним. Но в ответ они способны невероятно раскрыться и вложить всю душу в творческий процесс", - поделился секретами своего преподавания композитор и исполнитель, а ещё отец пятерых детей, 31-летний Береке Слямкулов.

Береке – коренной семейчанин, окончил Казахскую национальную академию искусств имени Жургенова. Свой творческий путь он начал не под светом софитов, а с работы музыкальным педагогом в детском доме. Поэтому такой молодой наставник уже сам может делиться опытом работы с детьми.

Ещё одна участница конкурса, но уже во взрослой возрастной категории, 27-летняя Сабина Жамболатова из Бескарагайского района области Абай выступила на сцене с 12-летним дипломантом Канат Алиханом. Она приехала в Семей в сопровождении социального работника Раисы Кабаковой, которая занимается с Сабиной уже 8 лет.

Девушка любит печь торты, работать с тестом, развивая таким образом мелкую моторику, посещает занятия ЛФК. За год занятий Сабина достигла ощутимых результатов, она самостоятельно поднимается с инвалидной коляски при помощи стула. Вокалом занимается с 14-ти лет, участвует в конкурсах.

"Мой педагог дядя Толя проводит занятия раз в неделю, а дома я занимаюсь самостоятельно. Пою на русском и казахском языках. Сегодня исполняю патриотическую песню "Казахстан". Люблю петь с детства. Мои родители и младший брат всегда меня поддерживают", - рассказала Сабина.

По словам руководителя Рымжан Тынысовой, директора КГУ "Центр по оказанию специальных социальных услуг" г. Семей, в фестивале приняли участие дети и взрослые, которым сложно не только справиться с волнением, но даже элементарно запомнить текст песни. Проблема в ментальных нарушениях - синдроме Дауна, ДЦП, умеренной умственной отсталости.

"Если у ребёнка нет настроения, он обиделся, капризничает или не захотел выходить на сцену, то он может сорвать выступление. Поэтому важно найти к ним подход, каждый социальный работник и музыкальный руководитель уже изучили детей, их настроение и характер", - рассказала об особенностях работы с людьми с особыми потребностями Рымжан Тынысова.

На сегодня в "Центре по оказанию специальных социальных услуг" получают помощь 423 человека. Из них 206 детей и 177 взрослых.