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  • Семейские копатели подарили редакции BaigeNews.kz древние артефакты
BaigeNews.kz Сегодня, 20:15
240
Сегодня, 20:15
240
Фото: BaigeNews.kz

Семейские копатели подарили редакции BaigeNews.kz древние артефакты

"Чёрные" копатели из Семея подарили редакции  BaigeNews.kz древние монеты, ручку и старинную банкноту.

Перьевая ручка была найдена ими в старинном доме в Семее, остальные предметы из разных уголков Абайской области.

"Монеты нашёл на территории крепости: царские серебряные, мусульманские, которые заплетали в косы, а полумесяц нашёл около Аккульска, он пришивался к украшениям, может быть, от сглаза. А бумажную купюру нашёл на чердаке татарского купеческого дома", — рассказал о ценных находках копатель. 

Напомним, недавно копатели отметили закрытие полевого сезона. Именно тогда "охотники за кладом" решили сделать редакции подарок. 

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#копатели #Семей
BaigeNews.kz
Сегодня, 20:15
240
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