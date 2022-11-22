Семейские копатели подарили редакции BaigeNews.kz древние артефакты

Фото: BaigeNews.kz

"Чёрные" копатели из Семея подарили редакции BaigeNews.kz древние монеты, ручку и старинную банкноту.

Перьевая ручка была найдена ими в старинном доме в Семее, остальные предметы из разных уголков Абайской области.

"Монеты нашёл на территории крепости: царские серебряные, мусульманские, которые заплетали в косы, а полумесяц нашёл около Аккульска, он пришивался к украшениям, может быть, от сглаза. А бумажную купюру нашёл на чердаке татарского купеческого дома", — рассказал о ценных находках копатель.

Напомним, недавно копатели отметили закрытие полевого сезона. Именно тогда "охотники за кладом" решили сделать редакции подарок.