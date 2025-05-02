Аккольский районный суд наложил штраф на руководителя районного Отдела образования за непринятие мер по противодействию коррупции, передаёт BaigeNews.kz.

Судом установлено, что чиновник заключил несколько договоров на государственные закупки с индивидуальным предпринимателем, которым руководил супруг его дочери. При этом он не уведомил вышестоящее руководство о наличии конфликта интересов, как того требует законодательство.

Согласно закону "О государственной службе", госслужащим запрещается принимать решения в условиях конфликта интересов, и они обязаны принимать меры по его предотвращению. Также кодекс "О браке (супружестве) и семье" определяет круг свойственных родственных связей, к которым относится зять.

В ходе рассмотрения дела суд учёл отсутствие отягчающих обстоятельств и тот факт, что правонарушение совершено впервые. В итоге чиновнику назначен штраф в размере 100 месячных расчетных показателей. С учётом скидки в 30%, он составил 275 240 тенге.