Семейный подряд: Чиновник в Акколе оформлял госзаказы зятю
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Аккольский районный суд наложил штраф на руководителя районного Отдела образования за непринятие мер по противодействию коррупции, передаёт BaigeNews.kz.
Судом установлено, что чиновник заключил несколько договоров на государственные закупки с индивидуальным предпринимателем, которым руководил супруг его дочери. При этом он не уведомил вышестоящее руководство о наличии конфликта интересов, как того требует законодательство.
Согласно закону "О государственной службе", госслужащим запрещается принимать решения в условиях конфликта интересов, и они обязаны принимать меры по его предотвращению. Также кодекс "О браке (супружестве) и семье" определяет круг свойственных родственных связей, к которым относится зять.
В ходе рассмотрения дела суд учёл отсутствие отягчающих обстоятельств и тот факт, что правонарушение совершено впервые. В итоге чиновнику назначен штраф в размере 100 месячных расчетных показателей. С учётом скидки в 30%, он составил 275 240 тенге.
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