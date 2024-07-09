Семейным дебоширам будут оказывать психологическую помощь в поликлиниках
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Министр здравоохранения приказом от 29 июня 2024 года утвердила Правила оказания психологической помощи лицам, совершившим административное, уголовное правонарушение с применением насилия, в организациях здравоохранения, передаёт BaigeNews.
К слову, психологическая помощь оказывается с целью коррекции и профилактики поведения лиц, совершивших административное, уголовное правонарушение с применением насилия (САУПН), в организациях здравоохранения.
Меры психологической помощи лицам САУПН осуществляются на основании вступившего в силу судебного акта. Помощь оказывается в кабинете психолога при поликлинике.
Противопоказаниями для осуществления мер психологической помощи лицам САУПН является:
- наличие заболеваний, требующих стационарного лечения;
- инфекционные заболевания.
К оказанию психологической помощи лицам САУПН привлекаются психологи организаций здравоохранения, прошедшие обучение по вопросам оказания психологической помощи лицам САУПН.
Психологическая коррекция включает в себя три основных блока:
- установочный - побуждение желания взаимодействовать, снятие тревожности, повышение уверенности в себе, формирование желания сотрудничать с психологом и что-либо изменить в своей жизни;
- коррекционный - гармонизация и оптимизация личности, овладение новыми (ненасильственными) способами взаимодействия с социумом и самим собой, решение психологических проблем;
- оценка эффективности коррекционных воздействий - измерение (тесты, методики) динамики психологического состояния, появление позитивных (без применения насилия) поведенческих установок, реакций и переживаний, стабилизация психоэмоционального состояния.