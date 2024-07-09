Семейным дебоширам будут оказывать психологическую помощь в поликлиниках

Министр здравоохранения приказом от 29 июня 2024 года утвердила Правила оказания психологической помощи лицам, совершившим административное, уголовное правонарушение с применением насилия, в организациях здравоохранения, передаёт BaigeNews.

К слову, психологическая помощь оказывается с целью коррекции и профилактики поведения лиц, совершивших административное, уголовное правонарушение с применением насилия (САУПН), в организациях здравоохранения.



Меры психологической помощи лицам САУПН осуществляются на основании вступившего в силу судебного акта. Помощь оказывается в кабинете психолога при поликлинике.



Противопоказаниями для осуществления мер психологической помощи лицам САУПН является:

наличие заболеваний, требующих стационарного лечения;

инфекционные заболевания.

К оказанию психологической помощи лицам САУПН привлекаются психологи организаций здравоохранения, прошедшие обучение по вопросам оказания психологической помощи лицам САУПН.



Психологическая коррекция включает в себя три основных блока: