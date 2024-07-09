  • 9 Июля, 12:28
  • BAIGENEWS

Семейным дебоширам будут оказывать психологическую помощь в поликлиниках

Сегодня, 11:43
АВТОР
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depositphotos.com Сегодня, 11:43
Сегодня, 11:43
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Фото: depositphotos.com

Министр здравоохранения приказом от 29 июня 2024 года утвердила Правила оказания психологической помощи лицам, совершившим административное, уголовное правонарушение с применением насилия, в организациях здравоохранения, передаёт BaigeNews.

К слову, психологическая помощь оказывается с целью коррекции и профилактики поведения лиц, совершивших административное, уголовное правонарушение с применением насилия (САУПН), в организациях здравоохранения.

Меры психологической помощи лицам САУПН осуществляются на основании вступившего в силу судебного акта. Помощь оказывается в кабинете психолога при поликлинике.

Противопоказаниями для осуществления мер психологической помощи лицам САУПН является:

  • наличие заболеваний, требующих стационарного лечения;
  • инфекционные заболевания.

К оказанию психологической помощи лицам САУПН привлекаются психологи организаций здравоохранения, прошедшие обучение по вопросам оказания психологической помощи лицам САУПН.

Психологическая коррекция включает в себя три основных блока:

  • установочный - побуждение желания взаимодействовать, снятие тревожности, повышение уверенности в себе, формирование желания сотрудничать с психологом и что-либо изменить в своей жизни;
  • коррекционный - гармонизация и оптимизация личности, овладение новыми (ненасильственными) способами взаимодействия с социумом и самим собой, решение психологических проблем;
  • оценка эффективности коррекционных воздействий - измерение (тесты, методики) динамики психологического состояния, появление позитивных (без применения насилия) поведенческих установок, реакций и переживаний, стабилизация психоэмоционального состояния.

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