МВД совместно с КНБ в Алматы задержана молодая семейная пара, подозреваемая в незаконном изготовлении и хранении наркотических веществ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Они действовали по алгоритму, полученному от куратора в мессенджере Telegram. Подозреваемые забирали прекурсоры для изготовления синтетических наркотиков. Готовую продукцию расфасовывали для дальнейшего сбыта через закладки. При проведении обыска в доме изъято около 270 разовых доз, а также необходимые компоненты и оборудование. Проводятся следственные действия. Назначены экспертизы", - сообщил зампредседателя Комитета по противодействию наркопреступности МВД Данияр Мейрхан.