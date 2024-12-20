Семейную пару задержали сотрудники КНБ в Алматы за производство наркотиков
У них изъяли 270 разовых доз норкотиков.
Сегодня, 15:31
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Сегодня, 15:31Сегодня, 15:31
72Фото: baigenews.kz
МВД совместно с КНБ в Алматы задержана молодая семейная пара, подозреваемая в незаконном изготовлении и хранении наркотических веществ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
"Они действовали по алгоритму, полученному от куратора в мессенджере Telegram. Подозреваемые забирали прекурсоры для изготовления синтетических наркотиков. Готовую продукцию расфасовывали для дальнейшего сбыта через закладки. При проведении обыска в доме изъято около 270 разовых доз, а также необходимые компоненты и оборудование. Проводятся следственные действия. Назначены экспертизы", - сообщил зампредседателя Комитета по противодействию наркопреступности МВД Данияр Мейрхан.
Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.
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