  • 20 Декабря, 15:53
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Семейную пару задержали сотрудники КНБ в Алматы за производство наркотиков

У них изъяли 270 разовых доз норкотиков.

Сегодня, 15:31
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 15:31
Сегодня, 15:31
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Фото: baigenews.kz

МВД совместно с КНБ в Алматы задержана молодая семейная пара, подозреваемая в незаконном изготовлении и хранении наркотических веществ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Они действовали по алгоритму, полученному от куратора в мессенджере Telegram. Подозреваемые забирали прекурсоры для изготовления синтетических наркотиков. Готовую продукцию расфасовывали для дальнейшего сбыта через закладки. При проведении обыска в доме изъято около 270 разовых доз, а также необходимые компоненты и оборудование. Проводятся следственные действия. Назначены экспертизы", - сообщил зампредседателя Комитета по противодействию наркопреступности МВД Данияр Мейрхан.

Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.

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