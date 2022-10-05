Семейную пару из РФ выдворили из Казахстана за двойное гражданство

Фото: департамент полиции на транспорте

Пожилую семейную пару, которые являются гражданами РФ, выдворили из Казахстана за двойное гражданство, передаёт BaigeNews.kz.

Они были привлечены к ответственности за нарушение законодательства сотрудниками миграционной службы линейного отдела полиции в аэропорту Алматы, рассказал первый заместитель начальника Департамента полиции на транспорте Мадияр Айтуганов.

По его словам, в отношении супругов составлены административные материалы по части 2 статьи 496 КоАП РК (Несообщение в установленные законодательством РК сроки факта приобретения иностранного гражданства).

Суд Алматы вынес решение о выдворении нарушителей за пределы Казахстана с установлением запрета на въезд на территорию РК сроком на пять лет, сообщил Айтуганов.