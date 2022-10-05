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  • Семейную пару из РФ выдворили из Казахстана за двойное гражданство
департамент полиции на транспорте Сегодня, 21:29
181
Фото: департамент полиции на транспорте

Семейную пару из РФ выдворили из Казахстана за двойное гражданство

Пожилую семейную пару, которые являются гражданами РФ, выдворили из Казахстана за двойное гражданство, передаёт BaigeNews.kz

Они были привлечены к ответственности за нарушение законодательства сотрудниками миграционной службы линейного отдела полиции в аэропорту Алматы, рассказал первый заместитель начальника Департамента полиции на транспорте Мадияр Айтуганов.

По его словам, в отношении супругов составлены административные материалы по части 2 статьи 496 КоАП РК (Несообщение в установленные законодательством РК сроки факта приобретения иностранного гражданства).

Суд Алматы вынес решение о выдворении нарушителей за пределы Казахстана с установлением запрета на въезд на территорию РК сроком на пять лет, сообщил Айтуганов.

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#двойное гражданство #Россия #Алматы
Журналист
Сегодня, 21:29
181
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