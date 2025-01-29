Супружескую пару из Нигерии, уклонявшуюся от исполнения решения о выдворении из Казахстана, выявили в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

Супружеская пара, несмотря на решение суда о выдворении, не покинула территорию страны, скрывалась от миграционной службы и находилась в Казахстане незаконно, сообщили в департаменте полиции столицы.

"После сбора необходимых документов они были доставлены в столичный аэропорт и принудительно выдворены. Как выяснилось, ранее семейная пара занималась трудовой деятельностью в Алматы, женщина работала няней в семье, а муж подрабатывал преподавателем иностранного языка", – отметили в полиции.

В ходе оперативно-профилактического мероприятия "Выдворенцы" сотрудники миграционной службы выявили более 200 иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство. Они были привлечены к ответственности.

В рамках мероприятия установлены 22 иностранца, уклонявшихся от исполнения судебных решений и выезда с территории Казахстана. Также выявлены 14 работодателей, которые привлекли иностранную рабочую силу без разрешения. В отношении всех указанных лиц возбуждены дела по статье 519 Кодекса РК об административных правонарушениях "Привлечение иностранной рабочей силы и трудовых мигрантов с нарушением законодательства Республики Казахстан".