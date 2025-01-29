Семейную пару из Нигерии выдворили из Казахстана
Они скрывались от миграционной службы и находились в Казахстане незаконно.
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Супружескую пару из Нигерии, уклонявшуюся от исполнения решения о выдворении из Казахстана, выявили в Астане, передаёт BaigeNews.kz.
Супружеская пара, несмотря на решение суда о выдворении, не покинула территорию страны, скрывалась от миграционной службы и находилась в Казахстане незаконно, сообщили в департаменте полиции столицы.
"После сбора необходимых документов они были доставлены в столичный аэропорт и принудительно выдворены. Как выяснилось, ранее семейная пара занималась трудовой деятельностью в Алматы, женщина работала няней в семье, а муж подрабатывал преподавателем иностранного языка", – отметили в полиции.
В ходе оперативно-профилактического мероприятия "Выдворенцы" сотрудники миграционной службы выявили более 200 иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство. Они были привлечены к ответственности.
В рамках мероприятия установлены 22 иностранца, уклонявшихся от исполнения судебных решений и выезда с территории Казахстана. Также выявлены 14 работодателей, которые привлекли иностранную рабочую силу без разрешения. В отношении всех указанных лиц возбуждены дела по статье 519 Кодекса РК об административных правонарушениях "Привлечение иностранной рабочей силы и трудовых мигрантов с нарушением законодательства Республики Казахстан".
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