Семейную пару арестовали за пьяную езду в Павлодарской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе патрулирования на автодороге Павлодар – Успенка полицейские остановили автомобиль марки Mercedes Benz. При беседе от водителя исходил резкий запах алкоголя, позже медицинское освидетельствование подтвердило догадки полиции.

"Установлено, что автомобиль принадлежит супруге, которая после совместного распития алкоголя передала руль супругу. Оба нарушителя привлечены к административной ответственности. Материалы рассмотрены в суде. Мужчина наказан арестом на 15 суток и лишением водительских прав сроком на 7 лет за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Женщина наказана арестом на 20 суток за передачу управления автомобилем лицу, находящемуся в состоянии алкогольного опьянения", – сообщили в департаменте полиции Павлодарской области.

Сообщалось, что в МВД Казахстана с начала 2025 года поступило 7 500 обращений с просьбами смягчить наказание за управление автомобилем в нетрезвом виде или объявить амнистию. Однако в ведомстве категорически отвергают такую возможность, отмечая, что количество нарушителей не снижается.