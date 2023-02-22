Семейная пара из Караганды призналась в серии интернет-мошенничеств

Семейную пару из Караганды подозревают в серии мошеннических действий, осуществлённых с помощью популярного сайта объявлений, передаёт BaigeNews.kz.

Как призналась задержанная, заработка мужа на жизнь не хватало, она не работала, воспитывала троих маленьких детей, старшему из которых семь лет, младшему всего девять месяцев.

Пара подавала на сайте OLX фейковые объявления о продаже дивана, холодильника, спального гарнитура, стиральной машинки, брала предоплату за товары, но никому ничего не отправляла.

"Выставляла вещи подешевле, люди начинали звонить. Брала задатки, обманывая их. Занималась этим с октября 2022 года по 21 февраля 2023-го, пока меня не задержали сотрудники департамента полиции Актюбинской области", - сообщила подозреваемая Юлия.

Женщина заявила, что все осознала, раскаивается в содеянном. Она собирается найти работу и вернуть людям деньги.

У супругов изъяты банковские карты, куда перечисляли деньги потерпевшие, мобильный телефон и SIM-карты.