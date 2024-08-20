Семейная фотосессия министра обороны Казахстана попала в Сеть

Семейная фотосессия министра обороны Казахстана Руслана Жаксылыкова попала в Сеть, передаёт BaigeNews.kz.

Фотографии, на которых запечатлены Руслан Жаксылыков с супругой и маленькими детьми, опубликовала в своём Instagram-аккаунте одна из фотостудий Астаны. В ответ на комментарии пользователей соцсети администрация студии заявила, что фото обнародованы с разрешения клиента.

58-летний Руслан Жаксылыков имеет звание генерала-полковника и возглавляет Минобороны с 19 января 2022 года.