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Семейная фотосессия министра обороны Казахстана попала в Сеть

Сегодня, 04:29
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Instagram / vsphotoastana Сегодня, 04:29
Сегодня, 04:29
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Фото: Instagram / vsphotoastana

Семейная фотосессия министра обороны Казахстана Руслана Жаксылыкова попала в Сеть, передаёт BaigeNews.kz.

Фотографии, на которых запечатлены Руслан Жаксылыков с супругой и маленькими детьми, опубликовала в своём Instagram-аккаунте одна из фотостудий Астаны. В ответ на комментарии пользователей соцсети администрация студии заявила, что фото обнародованы с разрешения клиента.

58-летний Руслан Жаксылыков имеет звание генерала-полковника и возглавляет Минобороны с 19 января 2022 года.

 
 
 
 
 
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Публикация от Фотостудия в Астане/семейный фотограф (@vsphotoastana)

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