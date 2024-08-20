Семейная фотосессия министра обороны Казахстана попала в Сеть
Сегодня, 04:29
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Сегодня, 04:29Сегодня, 04:29
160Фото: Instagram / vsphotoastana
Семейная фотосессия министра обороны Казахстана Руслана Жаксылыкова попала в Сеть, передаёт BaigeNews.kz.
Фотографии, на которых запечатлены Руслан Жаксылыков с супругой и маленькими детьми, опубликовала в своём Instagram-аккаунте одна из фотостудий Астаны. В ответ на комментарии пользователей соцсети администрация студии заявила, что фото обнародованы с разрешения клиента.
58-летний Руслан Жаксылыков имеет звание генерала-полковника и возглавляет Минобороны с 19 января 2022 года.
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