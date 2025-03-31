В Акмолинской области полиция расследует случай мошенничества с использованием электронной цифровой подписи (ЭЦП), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz. Всё началось с заявления местной жительницы, которая 27 марта обратилась в правоохранительные органы с жалобой на племянника. По ее словам, молодой человек, воспользовавшись её доверием, без разрешения оформил на её имя микрокредиты на общую сумму 629 тысяч тенге.

Инцидент произошел ещё 6 марта, когда женщина попросила племянника помочь ей с созданием ЭЦП. Молодой человек использовал свой ноутбук, зашел на подозрительный сайт и предложил пройти процедуру фото- и видео-верификации. После этого он заверил женщину, что ключ ЭЦП успешно создан. Однако с 8 по 26 марта она начала получать странные сообщения, но, опасаясь возможных мошенников, не предпринимала никаких действий.

Лишь 27 марта, обратившись в Центр обслуживания населения (ЦОН), женщина узнала, что на её имя было оформлено сразу 11 микрокредитов. В связи с этим начато досудебное расследование.

Этот случай напоминает важность бережного отношения к личной информации и предостерегает от доверия ненадежным источникам. Чтобы избежать подобного мошенничества, никогда не передавайте свои данные, включая ЭЦП, незнакомым лицам и всегда проверяйте, на каких сайтах проводится верификация.

Ранее мы сообщали, что мошенники используют имя Геннадия Головкина.