Семейчанин отсудил у акимата почти 600 тысяч тенге за яму на дороге

Житель Семея взыскал с акимата через суд компенсацию за повреждённый автомобиль, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на городской суд.



Его автомобиль наехал на дорожную яму (глубиной девять сантиметров) вокруг люка дренажной системы.

"Суд признал, что ответственность за содержание дороги несёт отдел пассажирского транспорта и автодорог и обязал его компенсировать ущерб в размере 593 960 тенге, а также покрыть судебные расходы", – сообщили в суде.

Решение суда вступило в законную силу.