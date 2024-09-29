Под давлением энтузиазма: тепловик из Семея рассказал о романтике своей профессии

Асет Едильбаев 27 лет работает в сфере теплоснабжения, где горячие проблемы нужно решать незамедлительно. За это время он прошёл непростой опасный путь от обычного оператора до начальника тепловых сетей. Сейчас он делится накопленным бесценным опытом с коллегами по цеху. В преддверии казахстанского Дня труда семейчанин рассказал корреспонденту BaigeNews.kz о том, в каких условиях на лютом холоде слесари устраняют аварии, какой антиквариат попадается в подвалах, и как скрытая камера мешает работе.

Не супер-герой, а людям помогёт

Авария на районной теплосети. На улице минус 25 градусов. Ржавчина проела трубу, из которой струится горячая вода и клубы пара. Мастер отправляет на проблемный участок начинающего тепловика Асета Едильбаева, наставляя во что бы то ни стало отремонтировать прорыв. По его прогнозам, температура воды в магистрали – 50 градусов. Вполне комфортный и обыденный для работы показатель. Пока слесарь устранял аварию, получил ожог. При этом ни боли, ни дискомфорта он не почувствовал. В условиях дефицита времени и осознания того, что люди могут остаться без тепла, многие ощущения словно стираются.

Как потом выяснилось, вода в тот момент достигала 80 градусов. Но парень не подал виду. Такие случаи для слесарей теплового хозяйства – это будни.

Асет Едильбаев работает начальником тепловых сетей левобережья Семея в ГКП "Теплокоммунэнерго". Его команда обеспечивает надёжность подземных и наземных артерий, по которым горячая вода, а вместе с ней и тепло, поступают в квартиры абонентов.

В 1997 году семейчанин закончил училище №11, которое в будущем преобразовалось в электротехнический колледж, получил специальность слесарь КИПиА. После восьми месяцев стажировки на теплоснабжающем предприятии понял, что сможет принести здесь реальную пользу, и остался работать.

Через год на энергетический рынок Восточно-Казахстанской области пришла американская компания и выкупила часть теплоисточников Семея. Их интересовали только те объекты, которые вырабатывали электричество. В результате ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 оказались в частных руках.

В результате массовых сокращений, которые последовали с приходом заграничного инвестора, Асет Ержанович остался без работы. Он устроился обычным оператором на ТЭЦ, где один раз в трое суток снимал показания с приборов учёта. Он ещё застал самописные агрегаты, в которые регулярно заправлял бумагу и заливали тушь. В начале 2000-х на смену им пришло новое электронное поколение.

Под пристальным вниманием

Работа была скучная, монотонная, но оператор выполнял её исправно. Руководитель отметил добросовестность толкового парня и предложил работу слесаря по ремонту и обслуживанию сетей. Так началось погружение в интересную коммунальную стезю под названием теплоэнергетика. Причём погружение – в прямом смысле слова.

Трудиться приходилось в непростых условиях: по колено в кипятке на дне многометровых котлованов, в окружении труб, которые находились под давлением, да ещё и под гневные высказывания жителей: мол, довели систему, теперь ремонтируйте.

Затем последовали должности бригадира, мастера участка, заместителя начальника участка и, собственно, руководителя.

"Устранять аварии приходится в разных условиях, всё зависит от сложности и расположения. Приезжаем на вызов, а там уже ждёт толпа местных жителей, все ругаются, кричат, что допустили неисправность и запустили хозяйство. Но мы стараемся не обращать на это внимание. Работаем, латаем, где-то хомут затянем, где-то дыру залатаем. Если дело касается магистрали, то работа затягивается на целый день. Диаметры совсем другие и добраться сложно. Бывает, что остаёмся без обеда и ужина. Зато, когда всё сделаем, получаем удовлетворение от проделанной работы. Пару человек из всей массы поблагодарят, и на этом спасибо! Главное, тепло запустили", – рассказывает о специфичной романтике тепловиков Асет Едильбаев.

В последние годы ремонт коммуникаций часто сопровождается излишним вниманием видеокамер. Люди то и дело снимают процесс на видео, выкладывают в социальные сети, сопровождая процесс личными комментариями. Порой не объективными.

"Делают из мухи слона. Например, устраняем рядовую поломку, сети ведь старые, а потом приходится писать объяснительные и оправдываться перед руководством", – рассказывает о буднях наш собеседник.

Большое значение для слесарей имеет их тыл, поддержка семьи и близких. А это, как показывает опыт, весьма зыбкая ценность. Ведь многие жёны не готовы мириться с графиком своих благоверных, отпуская их ночью на очередной вызов.

Ось от пушки и советские игрушки

Начальник тепловых сетей нередко и сам принимает участие в устранении аварий, спускается в канавы вместе со своими младшими коллегами. Порой приходится устранять проблемы и во внутридомовых коммуникациях, спускаться в подвалы. Кстати, эти самые обители труб могут многое рассказать о жильцах дома. Одни подвалы по колено заполнены канализационными отходами, другие аккуратно выкрашены и весьма ухожены. Всё зависит от жильцов дома.

Однажды Асет нашёл в подвале старинный царский утюг на углях. Раритет перешёл в руки руководства. В другой раз его команда выкопала ость старинной пушки на колесе. Часто в подполах многоэтажек находят советские игрушки, давно забытые местными жителями.

По рассказам слесарей, в один из вызовов рабочие откопали настоящий клад – кувшин с царскими монетами.

Прометей современности

Асет Елдильбаев с детства был естествоиспытателем по складу ума. Пытался понять, как всё устроено в этом мире, как протекают химические и физические процессы. Приезжая на каникулы в деревню к дяде, пробовал себя в гастрономической стезе – варил сыр и превращал свёклу в сахар. В процессе понимал, как идти к тому или иному процессу. А однажды, оставшись один на даче, 13-летний подросток самостоятельно и вынужденно отремонтировал насос. Выбора не оставалось, надо было поливать огород.

В школе не отличался успеваемостью, а в училище проявил все свои технические способности. Стал участвовать в олимпиадах по математике и физике.

"Я считаю, что каждый парень, каждый мужчина должен хоть немного разбираться в устройстве техники, уметь починить элементарные приборы. Раньше у парней было больше таких знаний, сейчас всё меньше", – говорит наш собеседник.

Это хорошо видно и на практике.

Сейчас мало молодых людей идёт работать в сферу энергетики. Ведь порой начинать надо с обычной рабочей профессии.

"Когда-то мои наставники говорили, что рано или поздно возникнет дефицит рабочих специальностей. Так и случилось. Будучи молодым, я заметил, что тогда много выпускников получали образование на юридических и экономических факультетах. Если сравнивать начало 2000-х годов и нынешнее время, могу сказать, что рабочих рук становится всё меньше. Ощутимо не хватает сварщиков, слесарей", – рассказывает о проблемах современного общества Асет Едильбаев.

Молодёжь приходит на работу в коммунальную организацию, видит грязную работу и невысокую оплату труда, и разворачивается в поиске лёгких денег. Ведь социальные сети транслируют совсем противоположные ценности – чистая работа и высокий доход.

"Сейчас парни хотят сразу высокую зарплату, а работать руками совсем не хочется", – констатирует реалии наш собеседник.

В прошлом году Асету Едильбаеву присвоили почётное звание "Заслуженный энергетик Республики Казахстан". За почти три десятка лет он получил бесценный опыт и умение мыслить нестандартно в принятии решений. Сейчас он активно делится своими наработками с коллегами и готовит новую смену тепоэнергетиков. Ведь знания, как свеча: если поделиться светом, то вокруг станет ещё ярче!

Фото из личного архива Асета Едильбаева