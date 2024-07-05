Семей затопило дождевой водой
Сегодня, 04:29
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Сегодня, 04:29Сегодня, 04:29
61Фото: скриншот
Последствия ливня устраняют коммунальные службы в Семее. В акимате показали кадры с улиц города, передаёт BaigeNews.kz.
"Работы по откачке дождевых вод ведутся в круглосуточном режиме. На данный момент на откачке воды задействованы 10 единиц вакуумных ассенизаторских машин. На очистке водоприёмных колодцев дренажно-ливневой канализации задействована илососная и каналопромывочная техника", - сообщили в акимате.
По данным Казгидромета, 5 июля циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы вызовут дожди с грозами, градом и шквалом на севере, в центре, востоке страны, в горных районах юго-востока республики – сильные дожди.
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