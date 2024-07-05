  • 5 Июля, 04:52
  • BAIGENEWS

Семей затопило дождевой водой

Сегодня, 04:29
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
скриншот Сегодня, 04:29
Сегодня, 04:29
61
Фото: скриншот

Последствия ливня устраняют коммунальные службы в Семее. В акимате показали кадры с улиц города, передаёт BaigeNews.kz.

"Работы по откачке дождевых вод ведутся в круглосуточном режиме. На данный момент на откачке воды задействованы 10 единиц вакуумных ассенизаторских машин. На очистке водоприёмных колодцев дренажно-ливневой канализации задействована илососная и каналопромывочная техника", - сообщили в акимате. 

По данным Казгидромета, 5 июля циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы вызовут дожди с грозами, градом и шквалом на севере, в центре, востоке страны, в горных районах юго-востока республики – сильные дожди. 

Самое читаемое

Наверх