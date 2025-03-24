"Семей" обыграл "Кайрат" и стал обладателем Кубка Казахстана
Счёт игры составил 5:1.
Сегодня, 03:00
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Сегодня, 03:00Сегодня, 03:00
130Фото: Instagram / fcsemey
Футзальный клуб "Семей" стал обладателем Кубка Казахстана сезона-2024/25, передаёт BaigeNews.kz.
В Талдыкоргане он обыграл алматинский "Кайрат" со счётом 5:1.
Аким Абайской области Берик Уали поздравил ФК "Семей" с победой, отметив, что клуб впервые в своей истории завоевал этот престижный трофей.
"Это исторический момент для футзала "Семей". Клуб, созданный всего год назад, сумел достичь столь высокого результата, порадовав болельщиков и укрепив позиции региона на футзальной арене. Игроки и тренерский штаб ещё раз доказали, что Семей – колыбель казахстанского футбола. Желаю новых побед и покорения новых вершин. Мы гордимся вами!" – отметил Берик Уали.
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