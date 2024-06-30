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Семерых подростков спасли в горах Алматы

Сегодня, 22:08
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 22:08
Сегодня, 22:08
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Фото: pixabay.com

Спасатели МЧС Казахстана разыскали семерых подростков в горах Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"Спасательная операция развернулась на пике Кумбель. Молодые люди в возрасте от 13 до 17 лет решили покорить вершину, совершенно не подготовившись к походу. Самостоятельно спуститься обратно они уже не смогли, на помощь им был направлен отряд спасателей РОСО", —говорится в сообщении.

 

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