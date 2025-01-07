  • 7 Января, 12:45
  • BAIGENEWS

Семерых казахстанцев доставили из России после жуткого ДТП под Самарой

Их разместили в больницах Уральска.

Сегодня, 11:42
АВТОР
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Минздрав РК Сегодня, 11:42
Сегодня, 11:42
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Фото: Минздрав РК

В больницы Уральска доставили семерых пострадавших в аварии под Самарой, передаёт BaigeNews.kz.

По данным российских СМИ, на трассе в Самарской области произошло лобовое столкновение двух автомобилей. В результате два человека погибли и семь пострадали. Как сообщили в правоохранительных органах России, все участники ДТП - граждане Казахстана. 

"Шестеро граждан Казахстана, из них двое детей,  пострадавших в автомобильной аварии на трассе  "Самара – Большая Черниговка", в Самарской области РФ,   транспортированы сегодня с помощью  шести единиц санитарного автотранспорта в медицинские учреждения Уральска. Еще один пострадавший соотечественник  доставлен бригадой  Департамента ЧС", — сообщили в пресс-службе Минздрава РК.

После сообщения о случившемся ДТП на территории России с участием казахстанских граждан, на место происшествия оперативно выехали шесть бригад Скорой помощи. 

"С учетом тяжести повреждений и травм   в составе бригад для оказания экстренной медпомощи находились детские и взрослые травматологи, хирурги, нейрохирург, реаниматолог, шесть фельдшеров.  У пострадавших в аварии зафиксированы  множественные травмы в виде  сотрясения головного мозга, переломов конечностей,  тазовых костей, позвоночника, ушибы, гематомы, состояние средней степени тяжести. Сегодня рано утром 5 взрослых пострадавших доставлены для госпитализации в Городскую многопрофильную больницу Уральска, 2 детей в Областную детскую многопрофильную больницу, где им оказывается полный объём медицинской помощи", — добавили в Минздраве.

В ведомстве уточнили, что во время транспортировки ухудшения состояния пациентов удалось избежать.

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