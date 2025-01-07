В больницы Уральска доставили семерых пострадавших в аварии под Самарой, передаёт BaigeNews.kz.

По данным российских СМИ, на трассе в Самарской области произошло лобовое столкновение двух автомобилей. В результате два человека погибли и семь пострадали. Как сообщили в правоохранительных органах России, все участники ДТП - граждане Казахстана.

"Шестеро граждан Казахстана, из них двое детей, пострадавших в автомобильной аварии на трассе "Самара – Большая Черниговка", в Самарской области РФ, транспортированы сегодня с помощью шести единиц санитарного автотранспорта в медицинские учреждения Уральска. Еще один пострадавший соотечественник доставлен бригадой Департамента ЧС", — сообщили в пресс-службе Минздрава РК.

После сообщения о случившемся ДТП на территории России с участием казахстанских граждан, на место происшествия оперативно выехали шесть бригад Скорой помощи.

"С учетом тяжести повреждений и травм в составе бригад для оказания экстренной медпомощи находились детские и взрослые травматологи, хирурги, нейрохирург, реаниматолог, шесть фельдшеров. У пострадавших в аварии зафиксированы множественные травмы в виде сотрясения головного мозга, переломов конечностей, тазовых костей, позвоночника, ушибы, гематомы, состояние средней степени тяжести. Сегодня рано утром 5 взрослых пострадавших доставлены для госпитализации в Городскую многопрофильную больницу Уральска, 2 детей в Областную детскую многопрофильную больницу, где им оказывается полный объём медицинской помощи", — добавили в Минздраве.

В ведомстве уточнили, что во время транспортировки ухудшения состояния пациентов удалось избежать.