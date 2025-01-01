Семерых иностранных граждан спасли на трассе недалеко от Хромтау
Минивен с людьми оказался в сугробе.
Сегодня, 19:00
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Сегодня, 19:00Сегодня, 19:00
26Фото: Кадр из видео
В 20 километрах от Хромтау, на 27 километре автодороги "Донское-Бадамша", минивен оказался в сугробе и не смог продолжить движение. Водитель позвонил на номер 112, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
"Спасатели выехали на место происшествия и с помощью техники повышенной проходимости отбуксировали автомобиль, в котором находились семь граждан Таджикистана. В медицинской помощи никто не нуждался", — говорится в сообщении.
Иностранцы выразили свою благодарность спасателям Казахстана.