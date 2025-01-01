В 20 километрах от Хромтау, на 27 километре автодороги "Донское-Бадамша", минивен оказался в сугробе и не смог продолжить движение. Водитель позвонил на номер 112, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"Спасатели выехали на место происшествия и с помощью техники повышенной проходимости отбуксировали автомобиль, в котором находились семь граждан Таджикистана. В медицинской помощи никто не нуждался", — говорится в сообщении.

Иностранцы выразили свою благодарность спасателям Казахстана.