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Семерых человек эвакуировали при пожаре в Шымкенте

Пожар произошёл в шестиэтажном жилом доме.

Сегодня, 11:52
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 11:52
Сегодня, 11:52
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Фото: МЧС РК

В Шымкенте сотрудники МЧС при пожаре эвакуировали семь человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"В районе Аль-Фараби по улице Анарова в шестиэтажном жилом доме произошел пожар в квартире на втором этаже. Оперативно прибывшие пожарные ликвидировали пожар на малой площади и эвакуировали семь человек из соседних квартир. Пострадавших нет, причина устанавливается", — говорится в сообщении.

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