В Шымкенте сотрудники МЧС при пожаре эвакуировали семь человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"В районе Аль-Фараби по улице Анарова в шестиэтажном жилом доме произошел пожар в квартире на втором этаже. Оперативно прибывшие пожарные ликвидировали пожар на малой площади и эвакуировали семь человек из соседних квартир. Пострадавших нет, причина устанавливается", — говорится в сообщении.